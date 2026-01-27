Самошников покинул сборы "Спартака"

Защитник "Спартака" Илья Самошников отправился в Москву.

"По медицинским причинам Илья Самошников продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве. После выполнения комплекса необходимых процедур он вернется в ОАЭ. Возвращение футболиста в расположение команды планируется к матчу с "Пюником", - сообщает пресс-служба красно-белых.

Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до июня 2028 года. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 3 миллиона евро, на счету игрока 5 матчей в составе сборной России.