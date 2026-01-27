Саусь провел первую тренировку в «Спартаке»

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте проинформировала, что новоиспечённый полузащитник красно-белых Владислав Саусь провёл первую тренировку с командой.

Также центральный защитник Кристофер Ву и крайний нападающий Тео Бонгонда присоединились к «Спартаку» после выступления на Кубке африканских наций. Ву выступал в составе сборной Камеруна, а Бонгонда играл за ДР Конго.

В понедельник, 26 января, московский «Спартак» официально объявил о переходе Сауся, который будет выступать за красно-белых под 17-м номером.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.