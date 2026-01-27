Футбольный агент назвал задачу ЦСКА при Челестини

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ назвал задачу швейцарца Фабио Челестини на посту главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА очень повезло с Челестини. Сейчас, я думаю, их задача – попасть в тройку и выиграть Кубок. Может ли Челестини навязать конкурентам борьбу за чемпионство? Да, но надо понимать, что после вот этих всех Федотовых, Николичей и так далее, Челестини надо дать время. Мы видим поступательное движение этого тренера – ЦСКА сейчас совсем другой. ЦСКА с Челестини – главный претендент на место в тройке. Будут бороться с «Локомотивом» за топ-3. Скорее всего, ЦСКА туда и попадет. А на следующий год, наверное, им будут уже ставить задачу бороться за чемпионство», – сказал Селюк.

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. После 18 туров армейцы занимают четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

