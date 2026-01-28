"Урал" объявил стартовый состав на контрольную игру

Опубликован состав уральцев на контрольную игру.

Сегодня, 28 января, "Урал" проведет контрольную встречу с клубом АГМК, представляющим Суперлигу Узбекистана. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

© ФК "Урал"

Напомним, ранее екатеринбургская команда одержала на сборах победу в товарищеском матче над армянским "Пюником" со счетом 3:2.

По итогам осенней части сезона уральцы финишировали на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 21 туре.