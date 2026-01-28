"Урал" объявил стартовый состав на контрольную игру

"Урал" объявил стартовый состав на товарищеский матч
Опубликован состав уральцев на контрольную игру.
Сегодня, 28 января, "Урал" проведет контрольную встречу с клубом АГМК, представляющим Суперлигу Узбекистана. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.
© ФК "Урал"
Напомним, ранее екатеринбургская команда одержала на сборах победу в товарищеском матче над армянским "Пюником" со счетом 3:2.
По итогам осенней части сезона уральцы финишировали на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 21 туре.
