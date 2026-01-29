Экс-футболист «Спартака» расторг контракт с «Енисеем»

Футболист Вячеслав Кротов покинул красноярский «Енисей», сообщает пресс‑служба клуба.

© ФК «Енисей»

32‑летний форвард и «Енисей» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Кротов выступал за красноярцев с июля 2025 года. В составе команды он провел восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Также за карьеру нападающий играл за московский «Спартак», «Уфу», нижегородский «Пари НН», владикавказскую «Аланию», астраханский «Волгарь» и новороссийский «Черноморец».

