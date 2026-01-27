Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в мадридский «Атлетико» — AS

Чемпионат.com

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто был предложен мадридскому «Атлетико». Руководство «матрасников» решает, подходит ли бывший форвард «Зенита» для будущих планов клуба. Об этом сообщает AS.

Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в мадридский «Атлетико»
© Чемпионат

По информации источника, не исключено, что 24-летний футболист может усилить состав грядущим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Лацио» к Алберто. Итальянский клуб предлагал «Коринтиансу» € 24 млн за переход бразильского игрока. Подчёркивалось, что в случае перехода нападающего в стан «орлов» «Зенит» получил бы € 12 млн, поскольку ему принадлежат 50% прав на Алберто.

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости