«Ювентус» предложил Сенеси контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год

«Ювентус» сделал предложение защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси.

© Sports.ru

Tuttosport сообщает, что туринцы хотят подписать аргентинца в качестве свободного агента. Они предложили 28-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год.

Сенеси также интересен «Барселоне» и «Атлетико», поэтому туринцы спешат поскорее договориться с Маркосом.

Также «Ювентус» присматривается к Максимо Перроне. За полузащитником «Комо» следит и «Наполи».