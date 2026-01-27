«Ювентус» предложил Сенеси контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год. Туринцы хотят опередить «Барселону» и «Атлетико»

Sports.ruиещё 1

«Ювентус» сделал предложение защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси.

«Ювентус» предложил Сенеси контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год
© Sports.ru

Tuttosport сообщает, что туринцы хотят подписать аргентинца в качестве свободного агента. Они предложили 28-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год.

Сенеси также интересен «Барселоне» и «Атлетико», поэтому туринцы спешат поскорее договориться с Маркосом.

Также «Ювентус» присматривается к Максимо Перроне. За полузащитником «Комо» следит и «Наполи».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости