«ПСЖ» и Энрике обсуждают продление контракта. Клуб считает испанца лучшим тренером в мире, сам Луис счастлив в Париже
«ПСЖ» и Луис Энрике обсуждают продление контракта.
Le Parisien сообщает, что стороны начали диалог на тему заключения нового договора. Руководство клуба считает эту задачу приоритетной, а испанца – лучшим тренером мира. Никто не допускает возможность расставания с ним.
Энрике нравятся его работа и взаимоотношения с руководством. «Он счастлив в Париже и в «ПСЖ», – сообщил источник газеты.
Действующий контракт с тренером рассчитан до 2027 года. Чемпионы Франции хотят продлить договор на как можно больший срок.
