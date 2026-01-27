ПСЖ и Энрике обсуждают продление контракта

«ПСЖ» и Луис Энрике обсуждают продление контракта.

Le Parisien сообщает, что стороны начали диалог на тему заключения нового договора. Руководство клуба считает эту задачу приоритетной, а испанца – лучшим тренером мира. Никто не допускает возможность расставания с ним.

Энрике нравятся его работа и взаимоотношения с руководством. «Он счастлив в Париже и в «ПСЖ», – сообщил источник газеты.

Действующий контракт с тренером рассчитан до 2027 года. Чемпионы Франции хотят продлить договор на как можно больший срок.