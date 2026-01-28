Клуб АПЛ подписал футболиста, которым интересовался "Зенит"

Бразильский нападающий Райан перешёл из «Васко да Гама» в «Борнмут». О трансфере 19-летнего форварда клуб английской Премьер-лиги сообщил на своём официальном сайте. С футболистом был подписан контракт на пять с половиной лет — до конца сезона-2030/2031.

В составе нового клуба Райан будет выступать под номером 37. Ранее СМИ сообщали, что «Васко да Гама» получит за трансфер € 28,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 6,5 млн – в виде бонусов.

Интерес к футболисту в зимнее трансферное окно также приписывали санкт-петербургскому «Зениту». По информации бразильской прессы, форвард не проявил интереса к переходу в российский клуб.