Черданцев считает, что «Спартаку» нужно усиливать позицию центрального защитника

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что московскому «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника.

Черданцев считает, что «Спартаку» нужно усиливать позицию центрального защитника
© ТАСС

«Красно‑белые» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

— Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

— Позицию центрального защитника, как и всегда.

— Спортивный директор Франсис Кахигао говорил, что у «Спартака» есть три игрока на эту позицию, а в апреле вернется Срджан Бабич.

— Если его устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее. Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы «Спартаку». Или игрок такого же уровня, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

«Спартак» в первом матче РПЛ после зимней паузы 1 марта сыграет в гостях с «Сочи».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости