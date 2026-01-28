Черданцев считает, что «Спартаку» нужно усиливать позицию центрального защитника

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что московскому «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника.

«Красно‑белые» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

— Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

— Позицию центрального защитника, как и всегда.

— Спортивный директор Франсис Кахигао говорил, что у «Спартака» есть три игрока на эту позицию, а в апреле вернется Срджан Бабич.

— Если его устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее. Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы «Спартаку». Или игрок такого же уровня, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

«Спартак» в первом матче РПЛ после зимней паузы 1 марта сыграет в гостях с «Сочи».

