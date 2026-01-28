Комментатор Черданцев оценил оборону «Спартака»

Черданцев об обороне «Спартака»: «Игрок уровня Дивеева не помешал бы. Позиция центрального защитника нуждается в усилении»
Комментатор Георгий Черданцев считает, что «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника.
— Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?
— Позицию центрального защитника, как и всегда.
— Спортивный директор Кахигао говорил, что у «Спартака» есть три игрока на эту позицию, а в апреле вернется Бабич.
— Если его устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее. Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Дивеев не помешал бы «Спартаку». Или игрок такого же уровня, — сказал Черданцев.
