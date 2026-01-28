Полузащитник Макаров высказался о своем уходе из московского «Динамо»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о своём уходе из московского «Динамо».

— Уходя в отпуск, уже догадывался, что можешь не попасть на сборы основного «Динамо»?

— А я и сам не хотел. Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моё мнение, моё решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать.

— Что же всё-таки у вас произошло с Гусевым?

— На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может.

— Должна же быть причина.

— Не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол. У каждого тренера есть своё мнение, так же как и у каждого футболиста. Я желаю «Динамо» только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил, что хотел.

— По каким признакам ты определил, что не нравишься тренеру?

— За четыре матча я сыграл ноль минут: в первый раз — после ухода Марцела и второй — сейчас, после отставки Валерия Георгиевича. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было, — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.