«Севилья» подписала игрока, над которым смеялась в соцсетях

«Севилья» объявила об аренде форварда «Марселя» Нила Мопе до конца сезона.

© Соцсети

Соглашение предусматривает опцию выкупа. Ранее сообщалось, что 29-летнего француза можно будет выкупить за 5 млн евро.

Анонсируя трансфер, «Севилья» и Мопе вспомнили ситуацию, случившуюся летом 2025 года. Во время товарищеского матча «Севильи» и «Марселя» в аккаунте испанского клуба написали: «Каждый раз, когда Нил Мопе выходит на поле и не забивает, админ улыбается».

«Эй, админ, где твой кабинет? Я просто поговорить хочу», – ответил на этот твит Мопе после трансфера.

«Дамы и господа, он пойман», – вскоре написал футболист, выложив фото, на котором он душит SMM-менеджера «Севильи».

В этом сезоне Нил принял участие лишь в одном матче Лиги 1, не отметившись результативными действиями. Полная статистика игрока доступна по ссылке.