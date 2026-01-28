«Севилья» подписала игрока, над которым смеялась в соцсетях

«Админ, где твой кабинет? Поговорить хочу». «Севилья» арендовала у «Марселя» Мопе, которого высмеивала летом в соцсетях, и организовала шуточный конфликт игрока и SMM-менеджера
«Севилья» объявила об аренде форварда «Марселя» Нила Мопе до конца сезона.
Соглашение предусматривает опцию выкупа. Ранее сообщалось, что 29-летнего француза можно будет выкупить за 5 млн евро.
Анонсируя трансфер, «Севилья» и Мопе вспомнили ситуацию, случившуюся летом 2025 года. Во время товарищеского матча «Севильи» и «Марселя» в аккаунте испанского клуба написали: «Каждый раз, когда Нил Мопе выходит на поле и не забивает, админ улыбается».
«Эй, админ, где твой кабинет? Я просто поговорить хочу», – ответил на этот твит Мопе после трансфера.
«Дамы и господа, он пойман», – вскоре написал футболист, выложив фото, на котором он душит SMM-менеджера «Севильи».
В этом сезоне Нил принял участие лишь в одном матче Лиги 1, не отметившись результативными действиями. Полная статистика игрока доступна по ссылке.
«Борнмут» хочет арендовать Луиса Энрике у «Интера» с опцией выкупа примерно за 18 млн фунтов
Брейдо о трансферах ЦСКА: «Сделали предложения по Симичу и Рогановичу, есть разногласия с «Партизаном», но их можно уладить. Также ожидаем усиления в старт»
«Севастополь» может заменить «Динамо» Ставрополь во Второй лиге А. У динамовцев финансовые проблемы и зарплатные долги перед игроками (Sport Baza)
«Борнмут» хочет арендовать Луиса Энрике у «Интера» с опцией выкупа примерно за 18 млн фунтов
Брейдо о трансферах ЦСКА: «Сделали предложения по Симичу и Рогановичу, есть разногласия с «Партизаном», но их можно уладить. Также ожидаем усиления в старт»
«Севастополь» может заменить «Динамо» Ставрополь во Второй лиге А. У динамовцев финансовые проблемы и зарплатные долги перед игроками (Sport Baza)