Экс-игрок «Динамо» поведал о сорвавшемся трансфере в Китай

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров рассказал о сорвавшемся переходе в один из китайских клубов. Накануне было объявлено, что футболист перебрался в турецкий «Кайсериспор».

«Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, и всё было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне. Он сказал, что не может взять русского игрока. Причин не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего — мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение и всё. Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьёй в Сочи, и мы пару дней прям плотно с китайцами общались по видео, по звонкам», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.