Экс-футболист «Ювентуса» вспомнил, как Марадона играл с развязанными шнурками

Лаудруп о Марадоне: «Его всегда окружали 3-4 соперника. В одном матче с «Наполи» наш защитник сфолил на нем, и он 6 минут играл с развязанными шнурками – словно на улице, это фантастика!»

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Лацио» и других клубов Микаэль Лаудруп вспомнил, как Диего Марадона играл с развязанными шнурками.

«Играть на тогдашних полях было сложнее, а Марадона был обычно окружен тремя-четырьмя соперниками. Его атаковали, но он был невероятно быстр, и если его сбивали, он тут же поднимался. Я помню игру против него, когда он был в «Наполи» – перед матчем мы ждали выхода на поле, стоял 21 игрок, и тут вышел Марадона. На стадионе было около 80 000 человек, и примерно через шесть минут один из наших защитников сфолил на нем. Когда он поднялся, я заметил, что у него не завязаны шнурки на бутсах. Я сказал ему: «Эй, Диего, твои шнурки, ты их не завязал как следует». Он ответил: «Ага, ты прав». Он играл шесть минут с развязанными шнурками, как будто забыл о них, словно играл на улице! Фантастика», – рассказал Лаудруп.
