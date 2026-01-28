«Севастополь» может заменить «Динамо» Ставрополь во Второй лиге А. У динамовцев финансовые проблемы и зарплатные долги перед игроками (Sport Baza)
«Севастополь» может занять место ставропольского «Динамо» в LEON Второй лиге А в предстоящем сезоне.
По информации телеграм-канала Sport Baza, «Динамо» Ставрополь испытывает серьезные финансовые трудности. Клубу не хватает денег ни на зарплаты футболистам, ни на само участие в чемпионате уровнем выше. Выплаты игрокам задерживали весь прошлый сезон, долги не погашены до сих пор.
У «Динамо» был один из самых маленьких бюджетов в лиге – около 60 миллионов рублей. Несмотря на это, команда выиграла свою группу.
Если ситуация не изменится, претендовать на участие в дивизионе А сможет «Севастополь». В случае допуска он станет первым клубом из Крыма в профессиональных футбольных лигах России.
