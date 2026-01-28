Тренер Рахимов высказался о своей отставке из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о своём уходе из казанского клуба. О расторжении контракта с Рахимовым пресс-служба «Рубина» объявила 13 января.

«Рубин» находится на седьмом месте. Надо сказать, что, ну да, это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет, так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти. Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, когда рядом команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьётся в каждом матче», — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».