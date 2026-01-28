Камерунский защитник присоединился к "Локомотиву" на сборах

Камерунский защитник прибыл в расположение команды.

© ФК "Локомотив"

Центральный защитник Жерзино Ньямси присоединился к "Локомотиву" на сборах в Абу-Даби, сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, 29-летний игрок принимал участие в Кубке африканских наций, который проходил этой зимой в Марокко. В составе сборной Камеруна Ньямси дошел до стадии четвертьфинала, в котором его команда уступила хозяевам турнира (0:2).

На Кубке Африки-2025 Ньямси принял участие в двух матчах, в которых провел на поле суммарно 91 минуту и получил одну желтую карточку.