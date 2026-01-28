«Борнмут» хочет арендовать Энрике у «Интера»

«Борнмут» ведет переговоры с «Интером» о переходе полузащитника Луиса Энрике, сообщает журналист Бен Джейкобс.

© Sports.ru

Английский клуб предлагает аренду с правом выкупа примерно за 18 миллионов фунтов.

Действующий контракт 24-летнего игрока с миланцами рассчитан до 30 июня 2030 года, он присоединился к команде минувшим летом.

В этом сезоне бразилец провел 17 матчей в Серии А, отметившись одной результативной передачей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.