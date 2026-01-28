В "Актобе" отреагировали на информацию о возможном трансфере игрока ЦСКА

Спортивный директор казахстанского "Актобе" Марат Хайруллин отреагировал на информацию о возможном трансфере защитника ЦСКА Ильи Агапова.

© Rusfootball

"Агапова, как и многих футболистов, предлагали нам. Но он нам не подошел, эту историю можно считать завершенной", - приводит слова Хайруллина "Чемпионат".

В первой части текущего сезона центральный защитник Илья Агапов провел в "Акроне". !9 декабря тольяттинский клуб досрочно прервал аренду футболиста московского ЦСКА. В составе "Акрона" 24-летний игрок провел один матч в РПЛ, а также принял участие в трех встречах Кубка России.