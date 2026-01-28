Директор «Бешикташа» высказался об интересе клуба к защитнику «Локомотива»

Директор «Бешикташа» опроверг интерес клуба к защитнику «Локомотива» Монтесу
Директор по профессиональному футболу «Бешикташа» Эдуард Граф заявил «Матч ТВ», что слухи об интересе турецкого клуба к защитнику «Локомотива» Сесару Монтесу не имеют под собой оснований.
По данным «Чемпионата», «Бешикташ» хочет приобрести Монтеса и сделает в ближайшее время предложение по трансферу мексиканца.
— Это неправда, — сказал Граф «Матч ТВ».
Представитель футболиста Серхио Визуете рассказал Metaratings.ru, что «Локомотив» ведет переговоры со стамбульским клубом по Монтесу.
В нынешнем сезоне Монтес провел за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. Контракт 28‑летнего защитника с клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermakrt оценивает трансферную стоимость мексиканца в 7 млн евро.
