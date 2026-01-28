Черданцев высказался об уходе Рахимова с поста главного тренера "Рубина"

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера "Рубина".

© ФК "Рубин"

"Очень странно, что Рахимову удалось там так долго продержаться. Не удивился уходу, скорее, удивился тому, что это не произошло раньше. Руководству "Рубина" удобнее работать со своим тренером. Рахимов достаточно независимый человек, у него был определенный недостаток взаимопонимания со спортивным блоком. Конкретно с тренерством отставка не связана", - сказал Черданцев.

13 января "Рубин" сообщил о расторжении соглашения с главным тренером Рашидом Рахимовым по обоюдному согласию сторон. На следующий день клуб объявил о назначении на освободившуюся должность испанца Франка Артиги. Российский специалист возглавлял команду с апреля 2023 года.

На зимнюю паузу в чемпионате России казанцы ушли, находясь на седьмой строчке в турнирной таблице. По итогам первой части этого сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Рахимова набрали 23 очка в 18 турах.