Газизов: Захарян не пойдет в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил возможную аренду полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Гендиректор «Динамо» Мх оценил возможную аренду игрока «Реал Сосьедада»
— Он к нам не пойдет. Я думаю, что если у него будет интерес вернуться в Россию, то проявятся другие клубы. С более лучшими финансовыми условиям, – отметил Газизов.

По информации телеграм-канала МЯЧ RU, 

Захарян может вернуться в РПЛ этой зимой, если не появятся варианты в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

