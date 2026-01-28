Гендиректор «Динамо» Мх оценил возможную аренду игрока «Реал Сосьедада»

Газизов: Захарян не пойдет в махачкалинское «Динамо»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил возможную аренду полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.
— Он к нам не пойдет. Я думаю, что если у него будет интерес вернуться в Россию, то проявятся другие клубы. С более лучшими финансовыми условиям, – отметил Газизов.
По информации телеграм-канала МЯЧ RU,
Захарян может вернуться в РПЛ этой зимой, если не появятся варианты в Ла Лиге.
В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 1 гол.