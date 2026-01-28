«Вест Хэм» купил игрока у «Фулхэма»

«Вест Хэм» купил Адама Траоре у «Фулхэма» за 2 млн фунтов
«Вест Хэм» объявил о трансфере вингера Адама Траоре из «Фулхэма».
По данным журналиста Бена Джейкобса, за 30-летнего испанца заплатили около 2 млн фунтов. Условия контракта не сообщаются.
Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту работал с вингером в «Вулверхэмптоне».
В 15 матчах нынешнего сезона АПЛ Траоре не отметился результативными действиями.
