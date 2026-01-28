Чемпион России по женскому пляжному футболу приостановил свою деятельность

Шестикратный чемпион России по пляжному футболу среди женщин «Звезда» приостановила деятельность
Женский пляжный футбольный клуб «Звезда» из Санкт‑Петербурга приостановил свою деятельность из‑за недостатка финансирования.
«Звезда» является шестикратным чемпионом России, также клуб становился победителем Кубка европейских чемпионов.
— Друзья, как бы нам ни было грустно констатировать, но «Звезда» не примет участия в турнирах 2026 года. Причина банальна для нашего времени — отсутствие у клуба возможности финансировать женское направление. Наша команда многие годы с честью представляла Санкт‑Петербург на российской и международной арене. А в последние годы команда смогла громко заявить о себе не только на песке. «Звезда» стала бронзовым призером Первой Лиги по футболу, а также взяла серебро первого в истории женского чемпионата России по мини‑футболу. Кроме того, за эти десять лет 23 игрока «Звезды» стали мастерами спорта по футболу, 28 игроков получили свой первый вызов в сборную страны, множество юных футболисток именно в составе нашей команды сыграли свой первый матч на взрослом уровне. Футбольный клуб «Звезда» — один из немногих частных клубов Петербурга, вложения в городской футбол за 18 лет были просто колоссальными. Нынешние непростые времена, увы, ведут к тому, что содержать клуб и его команды в прежнем объеме невозможно. И мы вынуждены перевернуть одну из самых ярких страниц клубной истории. Столько значимых кубков, медалей, титулов и званий, сколько «Звезда» завоевала для Санкт‑Петербурга, не приносил еще никто в женском футболе города, — говорится в сообщении.
Клуб также объявил, что женская школа продолжит функционировать, команда будет выступать на городских турнирах.
Главное сейчас
Главное сейчас