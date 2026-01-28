Экс-игрок «Манчестер Сити» предрек чемпиона АПЛ

Гюндоган о «Ман Сити»: «Они смогут обойти «Арсенал» и завоевать титул АПЛ. Мы знаем, что они способны на долгую беспроигрышную серию. Я верю в Пепа и команду»
Экс-хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган верит, что «горожане» могут стать чемпионами АПЛ в этом сезоне.
«Галатасарай», за который сейчас выступает игрок, сегодня в гостях сыграет с манкунианцами в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Я верю, что «Манчестер Сити» сможет обойти «Арсенал» и завоевать титул Премьер-лиги. Им удалось сократить отставание, и мы все знаем, что как только эта команда наберет обороты, она сможет провести долгую беспроигрышную серию. Я верю в них, в тренера, в команду и желаю им всего наилучшего...» – сказал Гюндоган в преддверии матча ЛЧ.
На данный момент «Сити» (46 очков) занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Арсенала» (50) на 4 очка.
