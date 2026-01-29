В «Атланте» оценили состояние Миранчука перед началом предсезонки

В клубе МЛС «Атланта Юнайтед» сообщили, что российский полузащитник Алексей Миранчук подходит к началу предсезонной подготовки без каких-либо проблем со здоровьем.

© ФК "Атланта Юнайтед"

В пресс-службе отметили, что хавбек находится в хорошем физическом состоянии и будет задействован в ближайшем контрольном матче команды. Первый товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону «Атланта» проведёт в пятницу, 30 января, против «Лексингтона».

Регулярный чемпионат МЛС стартует 22 февраля.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. По итогам прошлого сезона его мяч был признан лучшим голом клуба. В общей сложности 30-летний россиянин провёл 36 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.