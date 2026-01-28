Нападающий «Барселоны» восстановился от травмы

Ферран может сыграть с «Копенгагеном». Форвард «Барсы» восстановился от повреждения бедра
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес восстановился от повреждения задней поверхности бедра.
Испанец не играл с 18 января после того, как закончил матч против «Реал Сосьедад» (1:2) с дискомфортом в бедре.
По решению медицинского штаба Ферран вошел в заявку на матч с «Копенгагеном», сообщила «Барса».
Каталонцы сегодня примут датский клуб в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
