"Локомотив" отклонит предложение турецкого "Бешикташа"

"Железнодорожники" ответят отказом на предложение турецкого клуба.

По данным источника, московский "Локомотив" отклонит предложение "Бешикташа" по трансферу Сесара Монтеса в размере 7 миллионов евро плюс бонусы. Подчеркивается, что в российском клубе оценивают 28-летнего центрального защитника выше.

Напомним, ранее агент футболиста сборной Мексики сообщил, что турецкий клуб прислал предложение по игроку.

В нынешнем сезоне Монтес сыграл в 19 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трудовое соглашение мексиканца действует до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает центрбэка в 7 млн евро.