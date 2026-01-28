Жирков отреагировал на дерзкие слова Дзюбы

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков отреагировал на выпад нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сторону отечественных телеэкспертов. Ранее Дзюба раскритиковал российских экспертов, поставив им в пример британских коллег.

— Артём Дзюба недавно раскритиковал российских экспертов — сказал, что Каррагера и Анри слушать интересно, а у нас спикеров такого уровня нет.

— Он их с переводчиком смотрел? Всё ли вообще понимал, что там говорят? (Улыбается.) Мне кажется, там ничего не понять — такой акцент… В «Челси» я некоторые слова вообще не распознавал. Они даже «hello!» говорили на каком-то непонятном языке, — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».