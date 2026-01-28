Макаров назвал главную причину неудачи Карпина в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров назвал главную причину неудачи Валерия Карпина в московском клубе.

— Твоё мнение изнутри: почему всё-таки у Карпина не пошло в «Динамо»?

— Просто стечение обстоятельств. Наверное, в тот период не то что у него не пошло, а у всего «Динамо». Какой-то невезучий период. Я считаю, что это не из-за тренера случилось. Даже не знаю, как объяснить, но, как бы мы ни играли, просто дико не везло и не фартило. Некоторые матчи играли очень хорошо, но каждый раз происходили какие-то случайности, мы пропускали нелепые голы, которые приводили к потере очков, — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.