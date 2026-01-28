Президент «Реала» потребовал от игроков изменить отношение к делу

Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Президент «Реала» Флорентино Перес провел беседу с несколькими игроками команды после увольнения тренера Хаби Алонсо.
«Я вижу изменения на более высоком уровне, [чем тренерском]. Я точно знаю, что президент «Реала» лично разговаривал с несколькими игроками, чтобы попросить их изменить отношение к делу. Например, с Беллингемом. Но не только с англичанином. Мастантуоно выглядит не так, как в начале сезона, Гюлер заиграл так, как обещалось при трансфере, Вальверде и Камавинга, которые публично жаловались, играя крайних защитников, теперь делают это без жалоб… Так что вполне возможно, что предполагаемый «эффект Арбелоа» на самом деле является «эффектом Флорентино», – заявил руководитель спортивного направления радиосети Cadena SER Франсиско Хосе Дельгадо.
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»