«Все время уничтожал»: комментатор рассказал, как Станкович унижал игрока «Спартака»

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу" заявил, что сербский специалист Деян Станкович, когда тренировал московский "Спартак", унижал игрока команды Пабло Солари.

"Когда он согласовал Солари, что он должен прийти на усиление, и потом все время уничтожал Солари. Подходил и говорил: "Какое же ты гавно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть", - поделился он.

11 ноября 2025 года "Спартак" расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

5 января "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со "Спартаком" заключен на срок до лета 2028 года. "Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего "Краснодара" красно-белых отделяет 11 очков.