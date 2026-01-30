В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.

"Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с "Атлетиком" в воскресенье", - цитирует Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Арсен Захарян вышел на поле в составе "Реала Сосьедад" в 16 встречах и записал на свой счет один забитый мяч. Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер испанского клуба не рассчитывает на российского полузащитника и он может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Контракт 22-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.