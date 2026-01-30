Булыкин выделил основных претендентов на чемпионство в РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

"Сейчас сложно сказать, кто по итогу станет чемпионом в этом сезоне. Но главные фавориты – "Краснодар" и "Зенит". Думаю, именно они поборются за золото РПЛ. Это будет классная гонка: "Краснодар" уже имеет опыт, а "Зенит" захочет вернуть себе титул. Но опять-таки все может быстро поменять. ЦСКА не стоит списывать со счетов", - сказал Булыкин.

В этом сезоне с 40 баллами в активе лидирует "Краснодар". В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", набравшие в первой части сезона 39 и 37 очков соответственно. ЦСКА располагается на четвёртой позиции с 36 очками. Напомним, чемпионат возобновится после зимнего перерыва в конце февраля.