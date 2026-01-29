Титов оценил выступление «Акрона» в чемпионате России

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов оценил выступление тольяттинского «Акрона» в чемпионате России.

© ФК «Акрон»

«Я не раз говорил – побольше бы у нас было таких частных клубов. «Акрон» появился не за один день, люди умеют считать деньги. У команды хорошие иностранцы, прекрасная молодёжь, плюс – фактор Дзюбы. Так что у меня тут нет никаких сомнений, что «Акрон» - не выскочки, не на один-два сезона, а надолго» - рассказал Титов.

«Акрон» был основан в апреле 2018 года директором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым. В 2018 году «Акрон» выступал в первенстве России среди любительский команд. В сезоне 2019/20 стал профессиональным клубом и выступал в зоне ПФЛ «Урал-Поволжье». С сезона 2020/21 по сезон 2023/24 тольяттинская команда играла в Футбольной национальный лиги(ФНЛ). По итогам сезона 2023/24 «Акрон» занял третье место в ФНЛ и получил право сыграть в стыковых матчах. 1 июня 2024 года «Акрон» по сумме двух матчей победил «Урал» и впервые вышел в РПЛ.

В своё первом сезоне в Премьер-Лиги команда из Тольятти заняла девятое место. В текущем сезоне РПЛ «Акрон» занимает в турнирной таблице девятое место с 21 очками в активе.