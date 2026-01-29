«Торпедо» обыграло «Волгу»

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из трёх таймов, два из которых по 45 минут, а ещё один — 30 минут. «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1.

В составе «Торпедо» отличились Алексей Каштанов и Кирилл Гоцук. За «Волгу» единственный гол забил Игорь Гершун.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Волга» располагается на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.