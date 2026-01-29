Бензема может покинуть «Аль‑Иттихад»

Нападающий саудовского «Аль‑Иттихада» Карим Бензема отказался от предложенного клубом нового контракта, сообщает Foot Mercato.

© Матч ТВ

По информации источника, 38‑летний француз сообщил руководству клуба, что больше не намерен играть за «Аль‑Иттихад». Футболист хочет вернуться в Европу, где ранее играл за «Лион» и мадридский «Реал». Действующее соглашение футболиста с саудитами истечет 30 июня.

Ранее Бензема заявил AS, что не хочет завершать карьеру в 2026 году и имеет несколько предложений от европейских клубов.

Бензема выступает за «Аль‑Иттихад» с 2023 года. В составе клуба из Джидды он выиграл чемпионат Саудовской Аравии‑2024/25.