Бензема может покинуть «Аль‑Иттихад»

Бензема отказался подписывать новый контракт и может покинуть «Аль‑Иттихад» — СМИ
Нападающий саудовского «Аль‑Иттихада» Карим Бензема отказался от предложенного клубом нового контракта, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 38‑летний француз сообщил руководству клуба, что больше не намерен играть за «Аль‑Иттихад». Футболист хочет вернуться в Европу, где ранее играл за «Лион» и мадридский «Реал». Действующее соглашение футболиста с саудитами истечет 30 июня.
Ранее Бензема заявил AS, что не хочет завершать карьеру в 2026 году и имеет несколько предложений от европейских клубов.
Бензема выступает за «Аль‑Иттихад» с 2023 года. В составе клуба из Джидды он выиграл чемпионат Саудовской Аравии‑2024/25.