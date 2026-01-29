Вратарь «Зенита» объяснил, почему в отпуске не следил за футболом

Вратарь «Зенита» Денис Адамов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что во время зимнего отпуска не смотрел футбол и не следил за результатами других команд, чтобы больше соскучиться по игре.

В этом сезоне Адамов провел 16 матчей во всех турнирах, пропустив 8 мячей и 10 раз отыграв на ноль.

— По футболу уже соскучились?

— В последние недели без него уже тяжеловато было — хотелось быстрее начать тренироваться, встретиться с командой. Но в то же время я понимал — пока отпуск, надо пользоваться моментом и отдыхать. Надеюсь, провел каникулы с пользой. Тем более всегда через две недели после заключительного матча начинаю готовиться. Не скажу, что это какие‑то сверхъестественные тренировки, но в форме себя держу. На сборах это потом в плюс.

— А как насчет футбола в отпуске?

— Вообще ничего не смотрел, ни за чем не следил. Мне кажется, это правильное решение, чтобы больше соскучиться по футболу. Тем более предыдущие полгода были очень напряженными. Так что даже новости не читал, — сказал Адамов «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков.

«Зенит» с 3 по 10 февраля в Абу‑Даби примет участие в WINLINE Зимнем Кубке РПЛ 2026 года. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.