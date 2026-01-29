Главного тренера сборной Сенегала наказали за инцидент в финале КАН

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв дисквалифицирован на пять матчей за поведение в финальном матче Кубка африканских наций (КАН) против команды Марокко, сообщает пресс‑служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

© Матч ТВ

В финале турнира, который проходил в Марокко, сборная Сенегала 18 января в дополнительное время обыграла хозяев со счетом 1:0. На 90+8‑й минуте судья назначил пенальти в ворота команды Сенегала. После этого большая часть игроков сенегальцев под призывы тренера покинула поле, но затем вернулась после уговоров капитана команды Садио Мане. 11‑метровый удар не реализовал Браим Диас.

Дисциплинарный совет CAF решил отстранить Тиава на пять матчей на турнирах под эгидой организации, а также оштрафовать на 100 тысяч долларов США.

Кроме того, дисквалифицированы на два матча футболисты сборной Сенегала Илиман Ндиай и Исмаила Сарр за неспортивное поведение в отношении судьи.

Сенегальская федерация футбола (FSF) оштрафована на 300 тыс. долларов за ненадлежащее поведение болельщиков, на 300 тыс. за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба и на 15 тыс. за пять желтых карточек команды.

В отношении Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) CAF постановил отстранить футболистов Ашрафа Хакими (на два матча, один из которых условно с испытательным сроком один год) и Исмаэля Сайбари (на три игры) за неспортивное поведение. Сайбари также оштрафован на 100 тыс. долларов.

FRMF заплатит штраф в размере 200 тыс. за неподобающее поведение мальчиков, подающих мячи на стадионе. Кроме того, федерация оштрафована на 100 тыс. за ненадлежащее поведение игроков и тренерского штаба сборной. Еще 15 тыс. организация выплатит за использование лазерных указок болельщиками.