Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на фаворита Лиги чемпионов после завершения общего этапа сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sports.

Лондонский «Арсенал» лидирует с вероятностью 28,3 процента на завоевание титула, значительно опережая конкурентов. Мюнхенская «Бавария» занимает второе место с 15,9 процента, а английский «Манчестер Сити» — третье с 10 процентами.​Действующий чемпион ПСЖ оказался лишь седьмым (6,1 процента), а мадридский «Реал» — восьмым (3,2 процента). В топ-10 также вошли «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл» и «Интер». «Атлетико» — на 11-м месте, а «Тоттенхэм» и «Спортинг» делят 12-13-е места.

Ранее 29 января определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам общего этапа турнира восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.