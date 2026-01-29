Моуринью высказался о победе над «Реалом»

Моуринью о победе над «Реалом»: «Нахожусь на этапе, когда меньше думаю о себе и больше о футболистах и клубе. Просто получаю удовольствие»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о значимости победы над «Реалом» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Что значит для вас эта победа?
– Сейчас я больше думаю об игроках.
Конечно, победа над «Реалом» и выход в плей-офф турнира – это престижно. Но сейчас я нахожусь на таком этапе, когда меньше думаю о себе и больше – об игроках и клубе.
Я не стремлюсь делать то, чего никогда раньше не делал. Просто получаю удовольствие.
Некоторые из наших игроков уже играли в плей-офф, но для некоторых других сыграть против «Интера» или «Реала» – это фантастическая возможность», – сказал Жозе Моуринью.
