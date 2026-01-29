Моуринью высказался о победе над «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о значимости победы над «Реалом» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Что значит для вас эта победа?

– Сейчас я больше думаю об игроках.

Конечно, победа над «Реалом» и выход в плей-офф турнира – это престижно. Но сейчас я нахожусь на таком этапе, когда меньше думаю о себе и больше – об игроках и клубе.

Я не стремлюсь делать то, чего никогда раньше не делал. Просто получаю удовольствие.

Некоторые из наших игроков уже играли в плей-офф, но для некоторых других сыграть против «Интера» или «Реала» – это фантастическая возможность», – сказал Жозе Моуринью.