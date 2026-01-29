Во Франции заговорили о новом первом номере ПСЖ

Во Франции считают, что российский вратарь Матвей Сафонов получил статус основного голкипера ПСЖ. Такое мнение высказал бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер, комментируя стартовый состав парижан на матч Лиги чемпионов против Ньюкасл (1:1).

По словам Леклера, даже несмотря на то что «ПСЖ» не сумел напрямую выйти в топ-8 общего этапа, появление Сафонова в основе на столь важную встречу стало весомым сигналом. При этом главный тренер Луис Энрике сделал выбор в пользу россиянина не из-за травмы конкурента — Шевалье был полностью готов к игре.

Эксперт признался, что ожидал продолжения курса на французского вратаря, которого ранее рассматривали как приоритетный вариант, однако решение тренера может свидетельствовать о смене иерархии. По его оценке, именно Сафонов сейчас выглядит первым номером, а ближайшие матчи должны показать, закрепится ли за ним этот статус.

В текущем сезоне Матвей Сафонов провёл пять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил четыре мяча и дважды сыграл на ноль.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов парижский клуб набрал 14 очков и занял 11-е место, получив путёвку в стыковой раунд плей-офф.