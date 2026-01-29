Быстров оценил высказывания Мостового о тренерах «Спартака»

Быстров о Мостовом: «Если Царь готов поцарствовать в «Спартаке», почему нет? Чем он хуже Абаскаля, не смог бы так же клуб утопить? Из раза в раз непонятных людей приглашаем»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил высказывания Александра Мостового о тренерах «Спартака».
– Когда Мостовой просит дать ему «Спартак», его слова всерьез не воспринимают, и вряд ли это произойдет.
– Во-первых, я «Спартак» и не прошу. Во-вторых, если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет? Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Вот кто у них там работал в последнее время?
– Станкович.
– Станкович – это такая же личность, как Мостовой в России. Ну и что? Дали человеку поработать, а он поплыл. До этого рыжий с космосом общался.
– Абаскаль.
– Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? Пусть Александр высказывается как хочет, как думает.
– Как вам Карседо? С ним «Спартак» будет бороться за чемпионство?
– Нужно задать этот вопрос руководству клуба. Состав у них боеспособный, с ним можно бороться за чемпионство. Сумеет тренер игру поставить – будут за медали бороться, а если Карседо не сможет – будут пятыми в таблице. Через месяц увидим.
– Кахигао – сильный спортивный директор?
– Я его не знаю, с ним не работал. В «Спартаке» непонятно, кто кого приводит. По российскому рынку он никого не знает, а по иностранному – пока не увидел, чтобы он привез топа, от которого сносит крышу. Он продлил Станковича, а потом его уволил. Я так считаю: если клуб увольняет тренера, то клуб покидает и спортивный директор – они же оба отвечают за результат. Двоих нужно выгонять! – сказал Быстров.
