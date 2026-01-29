Ловчев назвал европейских политиков дешевками

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал европейских политиков из‑за желания бойкотировать чемпионат мира по футболу в США.

Ранее The Economist сообщил, что в Евросоюзе активно обсуждают идею снятия европейских сборных с ЧМ‑2026 из‑за намерений президента США Дональда Трампа присоединить к стране Гренландию.

— Верите ли вы, что европейские команды могут бойкотировать чемпионат мира в США?

— Это нереально. Они все на поклон перед Трампом ходят. Мне откровенно стыдно за них. Я в своей жизни насмотрелся на многих политических больших лидеров, есть с чем сравнить. Сегодня все эти Макроны — это такие дешевки, мелочные по большому счету. До нас Кубертен провозгласил: о спорт, ты — мир! А они это перепишут: о спорт, это вражда. Для меня они совершенно непонятные люди. Футбольный и спортивный мир не даст им этого сделать, в противном случае они все потеряют, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.