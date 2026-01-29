Вратарь «Атлетико» высказался о свисте фанатов

Облак о свисте фанатов «Атлетико» после 1:2 с «Буде-Глимт»: «Их злость понятна, они имеют право поддерживать, свистеть или посылать нас куда подальше. Сейчас такой период, когда мяч не идет в ворота»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о свисте фанатов в адрес команды после 1:2 с «Буде-Глимт» в матче Лиги чемпионов.
«Я всегда понимаю свист болельщиков. Когда ты не побеждаешь, люди злятся. Болельщики хотят видеть победы своей команды. Впереди еще два матча – это не то, чего мы хотели, но у нас есть две игры, чтобы выйти в 1/8 финала, и болельщики нас поддержат. Сейчас такой период, когда мяч не идет в ворота. Видно, что нам не хватает спокойствия в завершающей фазе атаки. Нападающие, полузащитники… Нужно быть спокойнее, а нам, защитникам, – действовать жестче в те моменты, когда мы не забиваем. Все очень просто, не нужно усложнять. Нужно спокойнее завершать атаки и надежно играть сзади. Свист будет, когда ты не выигрываешь. Часто говорят: да, иногда не побеждаешь, но играешь хорошо, однако главное – побеждать. Мы всегда понимаем болельщиков. У них есть полное право поддерживать, свистеть или посылать нас куда подальше… Конечно, нам всегда больше помогает поддержка, но после такого поражения их злость понятна», – сказал Облак.
«Сан-Хосе» запрашивал информацию о Панарине. Форвард был бы готов продлить контракт с «Шаркс» (San Jose Hockey Now)
Облак о свисте фанатов «Атлетико» после 1:2 с «Буде-Глимт»: «Их злость понятна, они имеют право поддерживать, свистеть или посылать нас куда подальше. Сейчас мяч не идет в ворота»
Быстров о Мостовом: «Если Царь готов поцарствовать в «Спартаке», почему нет? Чем он хуже Абаскаля, не смог бы так же клуб утопить? Из раза в раз непонятных людей приглашаем»
«Сан-Хосе» запрашивал информацию о Панарине. Форвард был бы готов продлить контракт с «Шаркс» (San Jose Hockey Now)
Облак о свисте фанатов «Атлетико» после 1:2 с «Буде-Глимт»: «Их злость понятна, они имеют право поддерживать, свистеть или посылать нас куда подальше. Сейчас мяч не идет в ворота»
Быстров о Мостовом: «Если Царь готов поцарствовать в «Спартаке», почему нет? Чем он хуже Абаскаля, не смог бы так же клуб утопить? Из раза в раз непонятных людей приглашаем»