Ветеран «Зенита» раскритиковал Вендела

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров подверг критике игрока команды Вендела, передает «РБ Спорт».

«В мое время в «Зените» Вендела бы не было, его съели бы на тренировках. Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги», — сказал Быстров.

В СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн.