«Аль-Иттихад» не отпустил полузащитника в «Интер»

«Аль-Иттихад» отклонил предложение «Интера» об аренде Диаби с правом выкупа за 35 млн евро
«Аль-Иттихад» не принял предложение «Интера» о трансфере Муссы Диаби.
Ранее сообщалось, что клубы обсуждают аренду полузащитника с правом выкупа за 35 миллионов евро. По информации RMC Sport, саудовский клуб отказался отпускать игрока на таких условиях. Переговоры продолжаются.
В нынешнем сезоне Диаби провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Статистику 26-летнего француза можно найти здесь.
