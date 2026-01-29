«Аль-Иттихад» не отпустил полузащитника в «Интер»

«Аль-Иттихад» не принял предложение «Интера» о трансфере Муссы Диаби.

Ранее сообщалось, что клубы обсуждают аренду полузащитника с правом выкупа за 35 миллионов евро. По информации RMC Sport, саудовский клуб отказался отпускать игрока на таких условиях. Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне Диаби провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Статистику 26-летнего француза можно найти здесь.