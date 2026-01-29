Мостовой прокомментировал сенсационный выход «Бенфики» в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридском «Реалом» и «Бенфикой». Португальская команда одержала победу со счётом 4:2.

