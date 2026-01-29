Экс-игрок ЦСКА пожаловался на отсутствие денег

Бывший полузащитник ЦСКА и «Кубани» Артур Тлисов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

– Чем сейчас зарабатываете? Пассивный доход, бизнес?

– Ничего нет. Все забрали.

– Кто забрал?

– Два раза женился. Потом в Сочи прогорел. Вложились с друзьями в недвижимость – 200 квадратов. Их прокуратура прихватила, чуть не посадили. Первая жена мне говорила: «Все, Артур, футбол закончится – хана тебе».

– Оказалась права?

– Ну да. Пытаюсь сейчас крутиться – как дистрибьютор лечебных тренажеров от грыж. Пытаемся раскрутить бизнес. Видишь, на столе мяч лежит? Деревянный, со свинцом – для боксеров хорошо, развивает связки.

– Хлебное дело?

– Да только начали. Некоторые выставляют на маркетплейсах. А мне говорят: «Давай пока так продавай».

– Так – это как?

– У нас здесь есть ребята, кто занимаются боями. Вот думаю им вкинуть. Говорят, у тех, кто занимался с этими мячами, результаты жестко идут вверх, – сказал Тлисов.