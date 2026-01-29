Экс-игрок ЦСКА пожаловался на отсутствие денег

Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о заработке: «Ничего нет, все забрали. Два раза женился, потом с друзьями вложились в недвижимость в Сочи – их прокуратура прихватила, чуть не посадили»
Бывший полузащитник ЦСКА и «Кубани» Артур Тлисов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.
– Чем сейчас зарабатываете? Пассивный доход, бизнес?
– Ничего нет. Все забрали.
– Кто забрал?
– Два раза женился. Потом в Сочи прогорел. Вложились с друзьями в недвижимость – 200 квадратов. Их прокуратура прихватила, чуть не посадили. Первая жена мне говорила: «Все, Артур, футбол закончится – хана тебе».
– Оказалась права?
– Ну да. Пытаюсь сейчас крутиться – как дистрибьютор лечебных тренажеров от грыж. Пытаемся раскрутить бизнес. Видишь, на столе мяч лежит? Деревянный, со свинцом – для боксеров хорошо, развивает связки.
– Хлебное дело?
– Да только начали. Некоторые выставляют на маркетплейсах. А мне говорят: «Давай пока так продавай».
– Так – это как?
– У нас здесь есть ребята, кто занимаются боями. Вот думаю им вкинуть. Говорят, у тех, кто занимался с этими мячами, результаты жестко идут вверх, – сказал Тлисов.
